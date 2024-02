Al via questo venerdì il ciclo di conferenze gratuite “La Bellezza dell’Essere Umano” con Nuova Acropoli

“La Bellezza dell’Essere Umano” è il titolo del ciclo di conferenze gratuite di Nuova Acropoli, che avranno luogo dal 16 febbraio all’8 marzo con il patrocinio del Comune di Ladispoli. Sette incontri per sette temi attuali, in cui verranno affrontate questioni di carattere quotidiano e dilemmi di sempre, per provare a capire un mondo che cambia, ma soprattutto cosa cambiare in noi per migliorare ciò che ci circonda. Le conferenze si svolgeranno di venerdì alle 20:30 e di sabato alle 18:30, in via Fiume 108 a Ladispoli.

Si inizia venerdì 16 febbraio con “Il senso della Vita” e sabato 17 con “Ecologia per l’Uomo Nuovo”. Venerdì 23/02 è la volta di “Etica 2.0 nell’era dell’intelligenza artificiale”, mentre sabato 24 si parlerà di “Karma: impegno e libertà”. Venerdì 01/03 si parlerà di “Educazione, istruzione, informazione: quale modello per le future generazioni?”, per proseguire sabato 02/03 con la presentazione del libro di Delia Steinberg Gùzman “I giochi di Maya”. Chiude il ciclo, proprio nella Giornata Internazionale della Donna, la conferenza “Chi dice donna dice…Dea!”.

Perché questi temi? Perché la confusione, nei tempi moderni, è tanta: l’ecologia è rivendicata con gesti provocatori invece che con la concretezza dei fatti, la vita è qualcosa da immortalare ed esporre nelle vetrine social, ma guai a parlare di morte o di dolore, e ci si preoccupa costantemente di apparire istruiti e ben informati, senza riflettere che l’educazione è ben altra cosa.

Nuova Acropoli, con questi appuntamenti, intende dare valore e promuovere l’Essere Umano, quello con le lettere maiuscole, capace di slanci generosi e pronto a dare il meglio di sé, curioso e disposto a farsi domande, che voglia dar vita a qualcosa di buono, vivendo un protagonismo storico nel costruire una società, e quindi un mondo, migliori. L’Essere Umano sa celare una profonda Bellezza: occorre solo poterla mostrare.

Questa è la proposta che Nuova Acropoli offre anche attraverso i corsi di Filosofia Attiva, che si avvieranno a Ladispoli il 5 e il 7 marzo. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito www.nuovaacropoli.it o chiamare il 348 5656113.