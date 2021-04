Al via la stagione balneare, Tedesco: “Il mare come traino per la ripartenza”

"Abbiamo voluto far partire la stagione balneare non appena possibile per consentire agli operatori di avere più margini e con ciò di far ripartire da subito, grazie al clima generalmente mite del nostro territorio, l’economia del mare, affinché faccia da traino alla ripartenza di tutti gli altri settori"

Una lunga e bella stagione dal 1 maggio al 30 settembre. È quella che il Comune di Civitavecchia vuole agevolare con l’ordinanza firmata stamane dal sindaco Ernesto Tedesco. Il provvedimento consente sostanzialmente di aprire la stagione balneare agli operatori interessati fin da domani sabato 1 maggio, anche se l’obbligo di mantenere le strutture aperte col completo allestimento vigerà soltanto dal 1 giugno. L’ordinanza, preparata dall’Assessorato all’Ambiente, contiene anche le prescrizioni e i divieti legati alle misure da contenimento del contagio da Covid-19, già introdotte lo scorso anno. Commenta il Sindaco Tedesco : “Abbiamo voluto far partire la stagione balneare non appena possibile per consentire agli operatori di avere più margini e con ciò di far ripartire da subito, grazie al clima generalmente mite del nostro territorio, l’economia del mare, affinché faccia da traino alla ripartenza di tutti gli altri settori. La nostra scelta è stata peraltro la stessa dei Comuni limitrofi e ciò va anche nella positiva direzione di una offerta complessiva del comprensorio come polo di attrazione, resa possibile anche dalla sempre preziosa disponibilità delle autorità marittime”. Aggiunge il Vicesindaco Manuel Magliani: “Sottolineo in questa sede il lavoro degli uffici, che hanno dato sostegno alla volontà dell’Amministrazione, che ho avuto l’onore di rappresentare nella teleconferenza con Regione Lazio sulla riapertura balneare. Aver anticipato la stagione balneare rappresenta anche un maggiore impegno per la macchina comunale, che comunque affronteremo nella convinzione che le istituzioni debbano sostenere una ripartenza in sicurezza. Mi preme inoltre di ringraziare la Capitaneria di Porto e il comandante Francesco Tomas per aver confermato la fattiva collaborazione sempre accordata”.