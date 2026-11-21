La collaborazione prevede l'attivazione di percorsi formativi, programmi di sviluppo e attività di ricerca, con particolare riferimento all'ambito agro-silvo-pastorale e forestale, alla gestione e alla tutela del patrimonio boschivo.

Riceviamo e pubblichiamo. Prende ufficialmente il via il percorso di collaborazione tra l’Università Agraria di Tarquinia e l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, con l’obiettivo di sviluppare progetti condivisi nei settori agro-silvo-pastorale, forestale, della ricerca scientifica e della tutela ambientale.

Dopo un primo incontro preliminare svoltosi nei giorni scorsi a Viterbo, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia, si è tenuto oggi a Tarquinia, presso la sede dell’Università Agraria, un nuovo e importante momento di confronto.

Il Presidente dell’Università Agraria di Tarquinia, Alberto Riglietti, ha incontrato il Prof. Andrea Petroselli, referente del Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, Prof. Alvaro Marucci, per definire le prime linee operative di questo percorso di partenariato.

La collaborazione prevede l’attivazione di percorsi formativi, programmi di sviluppo e attività di ricerca, con particolare riferimento all’ambito agro-silvo-pastorale e forestale, alla gestione e alla tutela del patrimonio boschivo.

Particolare attenzione sarà inoltre dedicata al sistema idraulico fluviale, settore di competenza del Prof. Petroselli, e alle molteplici attività connesse alla gestione delle risorse idriche e alla salvaguardia del territorio.

Nel corso dell’incontro, il Presidente Alberto Riglietti ha confermato la piena disponibilità dell’Università Agraria a mettere a disposizione le proprie strutture e il proprio patrimonio ambientale per lo svolgimento delle attività previste. In particolare, le iniziative formative e di ricerca potranno trovare spazio presso il Centro aziendale e nei boschi della Roccaccia, importanti risorse per lo sviluppo di attività didattiche e sperimentali direttamente sul campo.

Un progetto di grande rilevanza per il territorio, che rafforza il rapporto tra istituzioni e mondo accademico, mettendo a disposizione competenze scientifiche, conoscenze tecniche e patrimonio ambientale con l’obiettivo di promuovere nuove opportunità di crescita e valorizzazione.

La soddisfazione per l’avvio di questo percorso è stata condivisa anche dal Prof. Petroselli, che ha sottolineato l’importanza di dare concretezza a una collaborazione capace di coniugare ricerca, formazione e applicazione pratica.

Le parti hanno annunciato che nelle prossime settimane sarà organizzata una giornata ufficiale di presentazione del progetto, presso la Sala conferenze dell’Università Agraria di Tarquinia, durante la quale saranno illustrati gli obiettivi, le prospettive e le prime iniziative operative.

Un’intesa che guarda al futuro, con la consapevolezza che investire nella conoscenza, nella ricerca e nella tutela del territorio significa investire nello sviluppo e nella valorizzazione dell’intera comunità.

‘Università Agraria di Tarquinia