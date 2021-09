Con la conferenza stampa di sabato mattina ha preso il via la 60° stagione del Gruppo Sportivo San Pio X. La società civitavecchiese si appresta a vivere questa nuova annata confermando l’impegno con la prima squadra maschile, che si appresta a partecipare al prossimo campionato di Seconda Categoria, e nel settore della scuola calcio ma anche lanciando due novità. La prima, come già annunciato nelle settimane precedenti, è la creazione della squadra di calcio a 5 femminile che sotto la guida tecnica dell’allenatrice Raffaelle Termini partirà dal campionato di serie D. La seconda è quella di costruzione di tre campi da padel che saranno gestiti da Alessandro Medici.

«Siamo contenti di iniziare questa nuova stagione con tante novità – spiega il presidente della società rossoblu, Marco La Rosa -. C’è tanto entusiasmo per iniziare al meglio in base anche alle nostre possibilità. Il nostro obiettivo è quello di diventare sempre di più un circolo sportivo Speriamo di toglierci tante soddisfazioni a livello umano e calcistico».

I campi da padel al San Pio

«Si tratta di un anno importante perchè abbiamo due prime squadre di calcio e calcio a 5 – commenta il DG del San Pio, Enrico Leopardo -. Sono stati fatti investimenti importanti come il rifacimento del campo di calcetto e la creazione dei campi di padel che è una disciplina che è diventata oramai un fenomeno mondiale e non più solo una moda. Abbiamo deciso di non fare la squadra under 19 per aiutare l’Allumiere che aveva bisogno di ragazzi di questa età e siamo stati contenti di farlo». Sul settore della scuola calcio Leopardo invece attacca: «I nostri bambini, come tutti gli altri, il 30 giugno sono liberi di andare in qualsiasi squadra. Ci sono purtroppo però società che a Civitavecchia anche adesso chiamano a casa i bambini di 8-9 anni per convincere i genitori ad andare nelle loro squadre. Si tratta di un comportamento inammissibile e che si deve fermare ora. A giugno saranno liberi di fare quello che vogliono le famiglie ma non sono tollerabili queste pressioni».

L’organigramma della società

Presidente: Marco La Rosa

Direttore generale: Enrico Leopardo

Direttore sportivo: Roberto Matteo

Direttore sportivo calcio a 5: Giuseppe Di Franco

Fisioterapista: Pino Antonucci

Responsabile settore giovanile: Paolo Romitelli

Dirigenti settore giovanile: Massimo Solinas e Andrea Dell’Oste

Dirigenti settore agonistico: Antonello D’Andrea, Marco Sileoni, Mauro Rocchetti, Claudio De Angelis

Magazziniere: Salvatore Polistena

Istruttori calcio a 5

Serie D femminile: Raffaella Termini (Uefa B)

Preparatore dei portieri: Daniele Remedi (laureato Iusme)

Preparatore atletico: Fausto Porchianello

Dirigenti settore calcio a 5: Marilena Longo, Fabio Remedi

Istruttori calcio a 11

Seconda Categoria: Mario Castagnola (Uefa B)

Under 15: Daniele Castagnola (Uefa C)

Esordienti: Fabio Di Marco (Uefa C)

Pulcini: Mario Castagnola (Uefa B)

Primi calci: Fabrizio Davini (Uefa B), Federico Fattori (Uefa B)

Scuola calcio: Paolo Romitelli

Preparatori dei portieri: Luca Rossi, Daniele Remedi (laureato Iusme)

Preparatore atletico: Daniele Remedi (laureato Iusme)

Presidenti onorari: Vincenzo La Rosa, Alberto Leopardo, Duilio La Rosa, Umberto La Rosa