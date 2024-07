“Al via il rifacimento del manto stradale a Marina di Palo”

“Continua l’attività dell’amministrazione comunale nella riqualificazione delle strade della nostra città. È un preciso impegno che abbiamo preso con i cittadini e intendiamo continuare a mantenere fede alla parola data”.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che da domani torneranno all’opera i mezzi per il rifacimento del manto stradale nella zona Marina di Palo e più precisamente in via Albatros, piazza della Rugiada, via Pegaso, via della Fenice, via dei Gabbiani, piazza delle Sirene e via dei Delfini.

“Gli interventi -ha proseguito Grando – continueranno anche nei prossimi mesi e riguarderanno tutti i quartieri di Ladispoli, in particolare quelli periferici e le zone rurali. I lavori saranno concentrati anche sui marciapiedi, grazie all’adozione del Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche.

Abbiamo già previsto un investimento di 5 milioni di euro nel nostro bilancio a cui si aggiungono altri 300.000 euro, stanziati dalla Regione Lazio, che abbiamo deciso di investire sul rifacimento del manto stradale di Viale Mediterraneo”.