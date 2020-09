Al via il primo Festival della Creatività

Al Parco dell’Uliveto sabato 5 settembre, a partire dalle ore 10, prende il via il primo Festival della Creatività, un evento inedito che darà la possibilità ai partecipanti di dedicarsi a materie “particolari” come Geografia Interiore, Scienze delle Emozioni, Storia del Punto di Vista e tanto altro. La manifestazione, come fa sapere il direttore artistico Enrico Maria Falconi dal suo profilo Facebook, nasce con la voglia di concepire un’altra scuola con focus particolare sella creatività. A dar vita al progetto saranno Gino Saladini, Ettore Falzetti, Paolo Perelli, Antonio Turco, Ester Botta e Stefano De Paolis. Tra le varie iniziative anche la possibilità di sperimentare vari strumenti musicali accompagnati da Giordano Tricamo e laboratori di creatività per i più piccoli curati da Sara Gianvincenzi. Infine, spazio alla moda con Renato Salvi e tante altre sorprese tutte da scoprire.