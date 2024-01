Al via il ciclo di incontri letterari “Stas’sera libri dintorni”

“Stas’sera libri dintorni” è il titolo del ciclo di cinque incontri letterari organizzato dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas) e dalla Società Benefit HeArtyWhere Benevolent Art, che si terrà al Piad’HeArt Café al civico 82 di viale dei Tritoni a Tarquinia Lido e che si aprirà venerdì 2 febbraio, alle 17, con la presentazione del libro del medico Silvio Sposito “Pensieri pandemici” edito da Europa Edizioni (2023). Sposito dialogherà con il professore di letteratura italiana Daniele Scalet, consigliere della Stas. L’opera narra della quotidianità di cinque coppie di amici che si rifugiano nella campagna toscana durante il “lockdown”, intrattenendo animate discussioni che spaziano dalla globalizzazione al multiculturalismo; dalla circolarità e uni-direzionalità della storia alla crisi climatica e ambientale, o ai problemi della sovrappopolazione e relative risposte neo-malthusiane. Si parla anche dell’esistenza – o meno – di Dio e del significato del Male, o di cosa sia questa nostra Vita, per finire in una sorta di manifesto anti-nichilista e vitalista (ma anche antiglobalista, antimaterialista e antiscientista). Un invito a riflettere sulle potenti spinte autodistruttive e tanatologiche della contemporaneità. “In questo mio “collettore di pensieri diversi” suscitatomi dall’evenienza pandemica, che ci ha tutti colpiti in un modo o nell’altro, immagino che un gruppo di vecchi amici si isoli – nel corso del lockdown del 2020, all’interno di una grande villa padronale nel mezzo della campagna aretina – spiega Sposito -. Evidente è l’ispirazione, senza ovviamente alcuna velleità di emulazione letteraria, al “Decameron” di Giovanni Boccaccio, ma qui i dieci amici, cinque coppie sposate, non ingannano il tempo raccontandosi a vicenda meravigliose “novelle”, ma s’impegnano in conversazioni e dibattiti su temi generali di ampio respiro, di genere storico, filosofico, ma anche scientifico e di attualità – questi ultimi naturalmente attinenti alla pandemia in corso”. Patrocinata dal Ministero della Cultura (MiC), la rassegna “Stas’sera libri dintorni” proporrà altri quattro incontri: il 1° marzo, alle 17, con Cristiana Cerroni, autrice del libro “La bambina di neve” (2022); il 22 marzo, alle 17, con Ernesto Berretti autore dell’opera “La giostra dei pellicani” pubblicato da Watson Edizioni (2022); il 5 aprile, alle 17,45, con Giacomo Di Costanza e il suo libro “Come papaveri nella tempesta) di Pav Edizioni (2023); e il 10 maggio alle 17,45, Stefano Girardi e la sua opera “Thalia e il ritorno del vento” di Vertigo Edizioni (2023). Per il numero limitato dei posti è consigliabile la prenotazione scrivendo a heartywhere@heartywhere.com o chiamando al 324/7115332.