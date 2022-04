Al Traiano arriva la comicità dirompente di Maurizio Battista

È tutto esaurito al Teatro Traiano venerdì 8 aprile ore 21 per Maurizio Battista con il nuovo spettacolo Tutti Contro Tutti nell’ambito della collaborazione tra il Comune di Civitavecchia e ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio. Lo stile, suo marchio di fabbrica, è sempre brillante e tagliente, ma al tempo stesso commosso e affettuosamente partecipe dell’umanità, di sé stesso e del mondo che lo circonda, senza dimenticare l’ironia che lo contraddistingue e che rende la vita più leggera! È proprio vero che si è destinati a vivere tutti contro tutti? Che si è costretti ad assecondare i ritmi frenetici di una vita mandandola spesso fuori giri? Che i social sono l’unico momento di aggregazione o non piuttosto il modo migliore per alienarsi e soffrire di solitudine? A queste e a tante altre domande risponde nel suo nuovo show Battista che, con la sua indiscutibile capacità di far ridere, riesce ad unire tutti gli spettatori all’insegna del divertimento e delle risate. La voglia di regalare momenti di allegria e spasso al suo pubblico, provato dal periodo complesso, è stata infatti, nonostante gli sforzi, più forte di qualsiasi difficoltà. «Perché la risata, udite udite, unisce tutte le persone! – afferma – Visto che la cosa più bella che abbiamo in questa vita, sono proprio gli altri! Oddio, non proprio tutti, eh…»

