Al Teatro Traiano arriva la quarta edizione del festival San Romolo

Tutto pronto per la quarta edizione del San Romolo, il festival più inclusivo d’Italia dove le band del comprensorio si sfidano a colpi di cover per beneficenza. L’intero ricavato andrà all’associazione Spazio Eira che si occupa di ragazzi disabili. L’evento quest’anno ha la forte collaborazione e supporto del comune di Civitavecchia ed in particolare dei servizi sociali guidati da Cinzia Napoli. L’evento è previsto per il 26 marzo alle ore 21 al Traiano. I biglietti si potranno ritirare contattando gli organizzatori sulle pagine social ed il sito web ufficiale della manifestazione, nelle sedi di “Wolli & Felix”, Spazio Eira e Stazione Musica. Intanto le band in gara, selezionate nei giorni scorsi, si stano già sfidando a colpi di beneficenza. E’ già in essere, infatti, la seconda edizione del premio Beneficenza “Fondazione Cariciv” assegnato alla band che saprà ricevere più donazioni. C’è tempo fino al giorno dell’evento per votare la band preferita attraverso la donazione. Per donare si può andare già da oggi sul sito: www.sanromolo.show. Per quanto riguarda il Premio San Romolo una giuria qualificata assegnerà il premio ascoltando e giudicando la performance del Traiano. Per le band vincitrici ci saranno diversi premi tra cui la realizzazione di un videoclip e la registrazione in studio del singolo. Durante la serata si potrà inoltre assistere alle esibizioni dei numerosi ospiti oltre che alla performance dei ragazzi speciali di Spazio Eira. La direzione artistica sarà affidata a Giordano Tricamo. “Non posso che ringraziare l’amministrazione comunale per il supporto. Il sindaco Tedesco e le dottoresse Napoli e Mari che ci hanno dato un sostegno importante. Poi, come sempre, ci sono i fantastici componenti dello staff di San Romolo che ogni anno regalano questo sogno ai nostri ragazzi. Vi aspettiamo tutti il 26 marzo al Traiano” ha dichiarato il presidente di Spazio Eira Viviana Astuti.