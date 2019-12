Al Teatro Traiano “Appuntamento con il comico”

Riccardo Rossi, Max Giusti e Maurizio Battista. Questi i protagonisti che daranno il via alla prima edizione di “Appuntamento con il comico”, nell’ambito della stagione teatrale promossa dal Comune di Civitavecchia e ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio con il finanziamento del Ministero per le attività Culturali e del Turismo e della Regione Lazio. Tre serate all’insegna del divertimento con i grandi nomi dello spettacolo che sapranno affrontare tematiche odierne rivisitate in chiave ironica come solo loro sanno fare. Ad aprire la rassegna Riccardo rossi, in scena con “W le Donne” il 12 gennaio alle ore 18. Uno spettacolo che, come dice il titolo, parla di donne e del ruolo che hanno nella vita degli uomini. Rossi ripercorrendo tutte le figure femminili della sua vita giungerà alla conclusione che proprio quegli incontri lo hanno portato a crescere, acquisendo la consapevolezza quindi della superiorità del genere femminile. Attesa anche per il comico romano Maurizio Battista, ospite del Traiano il 20 febbraio alle ore 21 con “Papà perché l’ho fatto?”. Una analisi, contraddistinta dalla graffiante romanità del comico, sulle scelte di vita e su come cambiano i tempi. Infine Max Giusti, il 14 marzo alle ore 21, che con il suo “Va tutto bene” mostrerà con satira e ironia come è cambiata la quotidianità ai giorni nostri sul piano del lavoro, il tempo libero e i rapporti interpersonali e come reagisce a questo cambiamento l’italiano medio. I biglietti sono già in vendita presso il botteghino del Teatro Traino nei seguenti orari: dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, mentre la domenica ed i festivi, in caso di spettacoli, dalle 16 alle 19.

