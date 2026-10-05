Al teatro “Rossella Falk” di Tarquinia in scena “Mistero Buffo” di Dario Fo

Riceviamo e pubblichiamo. Il teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia ospita il 10 ottobre 2026 alle 21 “Mistero Buffo”, l’opera di Dario Fo interpretata da Gianni Pontillo per una produzione dell’Opera Aps. Lo spettacolo nasce da un lungo percorso di ricerca e di elaborazione e recupera la tradizione popolare dell’affabulazione e del teatro epico attraverso l’antica arte della giullarata. “Mistero Buffo” porta sul palcoscenico alcuni dei più caratteristici strumenti teatrali sviluppati da Dario Fo: la mimica, il linguaggio onomatopeico, il grammelot e gli elementi riconducibili alla Commedia dell’Arte.

I racconti della tradizione popolare vengono rielaborati e teatralizzati, dando vita a una rappresentazione capace di alternare comicità, provocazione e riflessione. Attualità e tradizione si incontrano così in uno spettacolo che, attraverso il linguaggio dei giullari medievali, offre anche spunti per riflettere sulle ingiustizie e sulle contraddizioni della società contemporanea. A introdurre ciascun brano sarà una breve presentazione pensata per accompagnare il pubblico alla scoperta dei testi, delle parole e dei movimenti che caratterizzano la rappresentazione. Il rapporto diretto con gli spettatori diventa così parte integrante dello spettacolo, in un gioco di interazione che richiama la dimensione popolare del teatro di piazza.

Particolare rilievo assume l’uso del grammelot, il linguaggio onomatopeico legato alla tradizione dei comici dell’Arte, qui rielaborato e “italianizzato”. Uno strumento espressivo che rende i brani immediati e originali e contribuisce a coinvolgere un pubblico ampio, dagli adulti ai ragazzi. Nel corso degli anni lo spettacolo è stato rappresentato, oltre che in Italia, anche all’estero, in Lituania, Algeria, a Cuba, oltre che in Germania, Grecia e Brasile. L’allestimento ha ottenuto il patrocinio della Fondazione Fo-Rame ed è stato inserito nelle manifestazioni ufficiali dedicate al centenario della nascita di Dario Fo. Il biglietto d’ingresso è di 5 euro ed è in vendita presso l’Infopoint della Barriera San Giusto (tel. 0766 849282). Comune di Tarquinia.