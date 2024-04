Al teatro Nuovo Sala Gassman la Follia di Caligola

Un testo insieme politico e romantico, che sarà in scena al teatro di largo Italo Stegher venerdì 5, sabato 6 (entrambe le serate alle 21) e domenica 7 alle 19, per la regia di Enrico Maria Falconi

“Il dramma dell’intelligenza” sbarca al Nuovo Sala Gassman nelle vesti di “Caligola” – sottotitolo “je suis encore vivant” – il capolavoro di Albert Camus. Un testo insieme politico e romantico, che sarà in scena al teatro di largo Italo Stegher venerdì 5, sabato 6 (entrambe le serate alle 21) e domenica 7 alle 19, per la regia di Enrico Maria Falconi.

Un’opera profonda e di grande attualità quella del grande drammaturgo francese. Il suo protagonista, l’imperatore Caligola, è un uomo dilaniato dal dolore e dalla follia per la morte dell’amata sorella Drusilla. Ciò lo induce a indirizzare il suo potere in un’assurda quanto manifesta pretesa di tirannia e sadismo. Comincia così a sancire condanne a morte ingiustificate, a varare manovre economiche scellerate, a comminare punizioni feroci ai suoi sottoposti. I senatori, dapprima spiazzati, poi intimoriti e decisi a porre fine a quel regno del terrore, organizzano una congiura.

L’imperatore sa ma non agisce, attendendo quasi impaziente che si compia il suo destino.

A vestire i panni di Caligola è Matteo Tusculano. Insieme a lui in scena Valeria Campidonico, Filippo Granati, Federica Corda, Daniele Bonamano, Alice Pierini, Flavia Pennesi, Lorenzo Mauro, Martina Crescentini, Diego Catena, Saul Stella, Matteo Verticelli e Leonardo Ben Riane. Impianto scenico a cura di Luca Garramone, luce e fonica di Luca Di Crescenzo, costumi di Simone Luciani. Il botteghino del Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20. Per informazioni tel. 328/1224154.