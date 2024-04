Al teatro Grassman debutta “Malacarne”, il nuovo spettacolo di Falconi

In scena giovedì alle 21 al Nuovo Sala Gassman, per poi andare subito in trasferta al teatro Tor Bella Monaca di Roma

“Cosa si cela dietro la follia”? E’ questo l’interrogativo che pone Enrico Maria Falconi – autore, regista e interprete – nel suo nuovo spettacolo, “Malacarne”, in scena giovedì alle 21 al Nuovo Sala Gassman, per poi andare subito in trasferta al teatro Tor Bella Monaca di Roma.

Vittoria, donna giovane e misteriosa, va ad abitare col fratello Ercole, professore di matematica in un liceo romano, che vive da solo dopo la separazione con Sveva. La coppia anni prima aveva adottato Vinicio, che ha deciso di vivere con la madre e fa visita al padre solo quando ha bisogno di soldi. Sarà proprio la nuova convivenza tra Ercole e Vittoria e l’unicità di quest’ultima a permettere a Ercole di scoprire la malvagità che lo circonda. “Malacarne” racconta dell’insicurezza sociale dei nostri tempi e della perdita di valori fondanti come rispetto, educazione e gentilezza. Lo spettacolo suggerisce una nuova visione, forse più poetica, antitetica alla “buona educazione” nell’idea pasoliniana. In “Malacarne” infatti avviene una ribellione al degrado sociale affrontato con la stessa arma del degrado. Insieme a Falconi sul palco Ramona Gargano, Sacha Pilara, Simone Luciani, Vicky Catalano, Daniele Bonamano e Flavia Pennesi.

Sabato alle 21 e domenica alle 19, al Gassman andrà invece in scena “H 24”, scritto e diretto da Gabriele Zedde, con Monica Falconi e Lara Felappa. In un condominio popolare occupato abusivamente negli anni ’70, due donne, amiche e dirimpettaie, mettono al mondo in contemporanea due bambine: Luce e Chiara. Le piccole sono sorellastre: il loro padre, saputo della gravidanza della moglie e dell’amante, decide di sparire dalle loro vite. Le bambine crescono insieme, poi Chiara parte e perde i contatti con la sorella. Si ripresenta nel medesimo alloggio popolare da Luce 22 anni dopo, in fuga da una vita complicata. L’incontro tra le sorellastre sarà burrascoso e pieno di risentimento tra dialoghi esilaranti, battute al fulmicotone e colpi di scena. Il botteghino del Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. Per informazioni tel. 328/1224154