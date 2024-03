Al teatro Gassman le vicissitudini di 4 “Casalinghi disperati”

Commedia brillante scritta da Cinzia Berni e Guido Polito, per la regia di Nicola Pistoia, che andrà in scena al Nuovo Sala Gassman sabato alle 21 e domenica alle 19

La fine del rapporto di coppia vista dalla parte degli uomini. Questo, in sintesi, il tema di “Casalinghi disperati”, commedia brillante scritta da Cinzia Berni e Guido Polito, per la regia di Nicola Pistoia, che andrà in scena al Nuovo Sala Gassman sabato alle 21 e domenica alle 19.

Quattro uomini, tutti separati e in condizioni economiche precarie, dividono un appartamento districandosi tra faccende domestiche, spesa al supermercato e una difficile convivenza. In realtà potrebbero anche a riuscire a trovare un equilibrio negli angusti spazi a loro disposizione, se non fosse per il rapporto con le rispettive ex mogli che comunque continua a condizionare negativamente le loro vite. Una commedia frizzante e coinvolgente, un ritratto divertente, scanzonato e a tratti anche amaro di una realtà sociale drammaticamente attuale.

Sul palco protagonisti Giancarlo Fares, reduce dal successo di “Quasi mio marito”, andato in scena al Gassman il mese scorso, Andrea Catarinozzi, Valerio Giombetti e Stefano Tomassini. Il botteghino del teatro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Per informazioni, tel. 328/1224154.