Al teatro Gassman la leggerezza di “Amori e pellicce”

Una pellicceria esclusiva al centro di Londra e una serie di divertenti intrecci tra i suoi titolari e i clienti, con equivoci, colpi di scena e scambi di coppia più o meno voluti. E’ la trama di “Amori e pellicce”, vivace commedia all’inglese che andrà in scena venerdì (alle 21) e sabato (alle 19) al Nuovo Sala Gassman scritta e diretta da Patrizio De Paolis che è anche uno dei protagonisti.

Dialoghi incalzanti, battute a getto continuo, belle ragazze e uomini più o meno maturi in cerca di avventure, personaggi che appaiono e scompaiono. Il tutto in un’opera che gira intorno a una pelliccia che in tanti vorrebbero e che finisce indosso a più persone, mentre nel salone si alternano i tre titolari dell’atelier, Arnold Crouch (Patrizio De Paolis), Albert Bodley (Matteo Tusculano) e sua moglie Moude (Chiara Di Zopito). Ed è in questo ambiente che si consumano apparizioni inattese, malintesi e tradimenti. Una commedia dallo humor tipicamente anglosassone e dal ritmo vertiginoso, che tiene lo spettatore sempre attento e garantisce risate non senza qualche spunto di riflessione.

Un lavoro certosino, quello realizzato da De Paolis, che si è ispirato a commedie inglesi, confezionando un testo agile che diverte e fa passare al pubblico un’ora e mezza in leggerezza. Oltre De Paolis, Tusculano e Di Zopito, a completare il cast le belle e un po’ svampite (per ruolo) Sara Gianvincenzi, Martina Crescentini e Flavia Pennesi, Sasha Pilara nel ruolo di Harry McMichael, proprietario di diverse case da gioco, carattere burbero e uomo senza scrupoli, e la coppia age formata dal comandante Frencham (Andrea Benedetti Michelangeli) e da sua moglie Sara (Antonella Perondi).

Il botteghino del Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Per informazioni, tel. 328/1224154