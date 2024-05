“Al San Paolo non è ancora possibile partorire con l’epidurale”

Un’opzione importante, quindi, che manca al San Paolo e che è tra i motivi per il quale quello cittadino non è l’ospedale di riferimento per molte donne che spesso, decidono invece di partorire a Roma dove la partoanalgesia è ormai una prassi consolidata. Una situazione che ha influito nel portare il nostro ospedale a viaggiare a circa 300 nuovi nati all’anno, quota ben distante dalla soglia minima per tenere aperto ogni punto nascita, fissato dalla Regione a 500 parti. Il San Paolo, ormai da anni, tiene aperto il punto nascita in deroga rispetto alla determinazione regionale.

L’epidurale è inserita da anni però nei livelli essenziali di assistenza. Dovrà quindi essere garantito questo diritto, mettendo in grado le donne di scegliere dove partorire e assicurare alle donne che decidono di partorire a Civitavecchia le stesse opportunità di chi partorisce altrove. Marco Piendibene.