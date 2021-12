Al San Paolo di Civitavecchia reparto covid già “sold out”. On line le prenotazioni della dose booster alle nuove fasce

Sono già tutti occupati i dieci posti letto messi a disposizione nell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia per i pazienti covid. Si tratta di pazienti che non hanno bisogno della terapia intensiva ma che però devo essere monitorati in un contesto sanitario. A giorni possibile l’ampliamento dei posti letto su indicazione della Regione Lazio. Intanto sono online le prenotazioni per la dose di richiamo (booster) rivolta alla fascia d’età 16 e 17 anni e alla fascia d’età 12 – 15 anni per i bambini con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti come da elenco della circolare del Ministero della Salute.