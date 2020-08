Al Porto tornano speranza e crociere: si parte con Msc Grandiosa e Costa Diadema

Due crociere, per riaccendere la speranza e soprattutto l’occupazione a 360°. Al Porto di Civitavecchia si ritorna a vedere un minimo di luce a partire da lunedì 17 agosto, quando nello scalo marittimo approderà la Msc Grandiosa, l’ammiraglia che parte da Genova e farà scalo, oltre che a Civitavecchia, anche a Napoli, Palermo e La Valletta. Sulla carta saranno crociere con tutti i crismi, caratterizzate da escursioni nelle città che dovrebbero essere garantite, anche in funzione del piano sicurezza anti covid, con test per tutti gli ospiti e l’equipaggio. Il 19 settembre invece riprenderà a navigare, con tappa sempre a Civitavecchia il giorno successivo, pure Costa Diadema. L’auspicio è che ci sia una ricaduta positiva sul territorio, risorse che per le attività mancano da sei lunghissimi mesi.