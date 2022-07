Al porto è boom di passeggeri, oltre 50 mila nell’ultimo weekend

Dati che non possono che far sorridere il management dell'Authority ma soprattutto i commercianti del territorio

Che a Civitavecchia il transito di crocieristi sia ripreso a pieno regime si evince dal colpo d’occhio delle via che fiancheggiano lo scalo. Un via vai di turisti fin dalle prime ore del mattino, che scandiscono le giornate della settimana. Numeri rilevanti nell’ultimo weekend con 28 mila passeggeri legati all’imbarco per le isole e la Spagna. Come sottolinea il Messaggero di Civitavecchia, il resto invece sono proprio i crocieristi che di passaggio, oppure all’inizio o alla fine della loro vacanza. Dati che non possono che far sorridere il management dell’Authority ma soprattutto i commercianti del territorio.