Al Porto è arrivata la settimana Ong, scendono 61 migranti dalla Geo Barents

E’ attraccata verso le 15 la nave Ong di Medici senza frontiere al Porto di Civitavecchia. A bordo 61 migranti, tra cui 5 minori non accompagnati. Lo sbarco è avvenuto senza intoppi. Con l’arrivo dell’imbarcazione odierna sono sette in tutto le Ong che hanno fatto capolino nello scalo marittimo locale da inizio anno, quindi nell’hub crocieristico numero uno in Italia e numero due in Europa, secondo solo a Barcellona.