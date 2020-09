Al Polo Culturale di Tolfa l’Asperger Film Festival

Asperger Film Festival, il festival internazionale di cinema ed arti visive curato da uno staff di persone autistiche, la cui VIII edizione si terrà al Maxxi di Roma il 14 e 15 novembre 2020, riparte da Tolfa.

Venerdì 4 settembre, nella cornice del Polo Culturale di Tolfa, a partire dalle 21.00 sarà possibile assistere alla proiezione di “Quanto Basta”, il film di Francesco Falaschi con Vinicio Marchioni, Alessandro Haber, Valeria Solarino e Luigi Fedele. Il film racconta l’incontro tra Arturo, talentuoso chef caduto in disgrazia a causa del suo pessimo carattere, e Guido, un ragazzo Asperger dotato di un talento speciale per la cucina.

“Siamo molto legati al film di Falaschi – dicono i ragazzi dello staff dell’Asperger Film Festival – perché riesce a parlare di neurodiversità in maniera immediata e accessibile al grande pubblico e soprattutto ai più giovani. In più è il primo film al quale abbiamo collaborato, sia in quanto consulenti in fase di scrittura che in qualità di attori”. Molti dei ragazzi che compaiono nel film sono infatti membri dello staffi dell’Asperger Film Festival. Come Marco Manservigi che nel film è uno degli allievi dello chef Arturo interpretato da Vinicio Marchioni, e che nella realtà ha dato moltissimi suggerimenti e spunti utili a Falaschi per la costruzione del suo personaggio. Sarà proprio Marco ad introdurre il film e raccontare al pubblico aneddoti e curiosità. L’iniziativa è curata dall’associazione Not Equal in collaborazione con il Comune di Tolfa, la cooperativa Taitle Ingegno Multiforme e l’associazione Racconti di Città. È sostenuta dalla Regione Lazio e concorre al progetto Asperger nelle città realizzato con il sostegno dei fondi dell’8×1000 alla Chiesa Valdese. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, previa prenotazione.