“Al Parco della Resistenza di Civitavecchia c’è una realtà desolante: tra i prati e i cespugli si trova ormai di tutto, dalle decine di bottiglie di vetro e alcolici lasciate a terra, a sacchetti di plastica e lattine, fino a veri e propri rifiuti ingombranti come una ruota di bicicletta abbandonata. Una situazione inaccettabile”. L’appalto per la custodia e la manutenzione del verde è stato infatti assegnato formalmente lo scorso 10 settembre con una concessione della durata di otto anni. “Chiediamo un intervento immediato di pulizia straordinaria e un aumento dei controlli per fermare gli incivili”, affermano alcuni residenti.