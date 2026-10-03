“Al PalaGrammatico i lavori procedono spediti, al PalaGalli cantiere più lento del previsto”

Riceviamo e pubblichiamo. Il Delegato allo Sport Patrizio Pacifico, insieme all’ing. Claudio Ubaldi, ha effettuato un sopralluogo nei cantieri del PalaGrammatico e dello Stadio del Nuoto “Marco Galli”.

Al PalaGrammatico i lavori procedono spediti. Sono arrivate le travi della nuova copertura: si procederà ora con il montaggio a terra e successivamente con il loro posizionamento. Un passaggio importante che avvicina sempre di più alla conclusione di questa fase e alla possibilità di avviare il secondo lotto. «Il PalaGrammatico non è pensato come un’arena per grandi eventi – spiega Pacifico – ma come un moderno impianto per la pratica sportiva quotidiana, al servizio di uno dei quartieri più popolosi della città, delle società, dei giovani e delle famiglie».

Diversa la situazione dello Stadio del Nuoto, il cui intervento PNRR fa capo a Città Metropolitana e vale circa 1,37 milioni di euro. Il cantiere procede più lentamente del previsto e l’impresa è già sottoposta alle penali previste per il ritardo. L’obiettivo dell’Amministrazione è arrivare alla conclusione dei lavori nel più breve tempo possibile.

Successivamente il Comune procederà direttamente al ripristino della componente idrica dell’impianto antincendio, intervenendo sulla vasca di riserva, sull’accesso al locale tecnico, sul gruppo pompe, sulle tubazioni ed altre lavorazioni accessorie. «Anche sul futuro dello Stadio del Nuoto la linea dell’Amministrazione non è mai cambiata dall’apertura del cantiere PNRR nel marzo 2025. Abbiamo lavorato per individuare soggetti interessati a costruire un progetto sportivo credibile e di lungo periodo, capace di tenere insieme la natura della struttura, le sue complessità, le enormi potenzialità e la necessità di importanti interventi di ripristino e normalizzazione». L’avvio ufficiale dei lavori PNRR risale infatti al marzo 2025.

«Il lavoro svolto ha già fatto emergere soggetti concretamente interessati ad approfondire questa possibilità. Una volta terminato il cantiere sarà possibile consentire i sopralluoghi e passare a una fase più concreta».

Per questo è utile sgomberare il campo da interpretazioni fantasiose su presunti cambiamenti di linea. Le difficoltà che oggi attraversano il nuoto e la pallanuoto cittadina dimostrano, semmai, quanto lo Stadio del Nuoto sia strategico per Civitavecchia e quanto sia importante riportarlo pienamente in funzione. Comune di Civitavecchia.