Il “Messi” del padel è venuto in visita al Padel Village. Il bellissimo impianto di via Achille Montanucci ha accolto questa mattina Sebastian “Seba” Nerone, campionissimo della disciplina che anche in Italia sta prendendo sempre più piede, per anni numero uno al Mondo e che si è ritirato appena un anno fa. Nato a Buenos Aires il 24 giugno 1976, ha iniziato a giocare a livello professionistico nel 1990. Personaggio particolarmente amato, è stato numero uno al mondo e ha vinto ben cinque Campionati del Mondo con la nazionale argentina. Seba Nerone ha trascorso una mattinata al Padel Village in qualità di ambasciatore del brand Adidas. Presente anche Fabrizio Ruffinatti di Adidas Padel.

“Il padel in Italia – afferma Nerone – è ancora un po’ indietro rispetto a Spagna e Argentina ma credo sia una questione di tempistica. Il livello è in continua crescita e sono certo che nel giro di qualche anno si alzerà ancora. Venire a Civitavecchia in una struttura così bella come il Padel Village mi fa molto piacere”.

Ovviamente entusiasta Gino Tidei che ha fatto gli onori di casa: “Stiamo assistendo ad una vera esplosione del padel in Italia e a Civitavecchia. Chiaro che al momento in Argentina e Spagna fanno un altro sport ma credo che la quantità porta anche la qualità, quindi è questione di tempo. Avere qui un campionissimo come Sebastian e anche Fabrizio Ruffinatti e un brand importante come adidas è motivo di orgoglio e di grande crescita per la nostra struttura ma in generale per il padel”.