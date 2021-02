Al My Lord 3 dipendenti positivi al covid. Il locale chiuso per sanificazione

Lo staff del My Lord, locale sito in zona Ghetto a Civitavecchia, comunica che a seguito di controllo effettuato in data odierna tre collaboratori sono risultati positivi al covid 19. Il locale rimarrà chiuso per consentire i doverosi interventi di sanificazione. “Invitiamo i gentili clienti che hanno frequentato il nostro locale nei giorni scorsi a segnalare immediatamente la circostanza alle autorità sanitarie competenti al fine di evitare ulteriormente il diffondersi della pandemia. Ci scusiamo per il disagio”.