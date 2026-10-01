“Al liceo Galilei mancanza d’acqua causata da un guasto tecnico improvviso e transitorio”

Riceviamo e pubblichiamo. Il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale “G. Galilei” di Civitavecchia, Prof.ssa Loredana Saetta, intende smentire categoricamente le inesattezze e i toni allarmistici diffusi di recente da alcune testate giornalistiche locali in merito al temporaneo disservizio idrico che ha interessato la scuola. A tutela dell’immagine del Liceo, della verità dei fatti e della serenità dell’intera comunità scolastica, si rende necessario chiarire che la mancanza d’acqua è stata causata unicamente da un guasto tecnico improvviso e transitorio, del tutto privo di qualsiasi legame con presunte carenze strutturali o manutentive dell’edificio.

Nella giornata di ieri, all’orario di inizio delle lezioni, nulla faceva presagire il disagio che si è poi verificato intorno alle ore 10. La scuola ha operato fin da subito con la massima solerzia, contattando tempestivamente l’Ente competente, monitorando l’evoluzione della situazione passo dopo passo e adottando le soluzioni più idonee a garantire la tutela degli alunni e di tutto il personale in servizio. Intorno alle ore 11:15, il Dirigente Scolastico ha predisposto l’uscita anticipata degli studenti per ragioni prudenziali. Successivamente, i tecnici dell’Ente preposto sono intervenuti per le necessarie operazioni di manutenzione, ripristinando il regolare funzionamento dell’impianto.

Nella mattinata odierna, all’inizio dell’orario scolastico, il servizio idrico risultava nuovamente e pienamente operativo. Non appena il guasto si è ripresentato nel corso della mattinata, il Dirigente Scolastico ha subito avvisato la Città Metropolitana di Roma Capitale e predisposto l’uscita anticipata degli studenti intorno alle ore 10:30, mettendo ancora una volta al primo posto la tutela dei ragazzi. I tecnici della Città Metropolitana sono nuovamente intervenuti per effettuare le opportune verifiche, comunicando infine la risoluzione del problema.

Risulta pertanto del tutto priva di fondamento la narrazione di una scuola paralizzata o rimasta deserta a causa di uno “sciopero generale”. Le attività didattiche si sono svolte e soltanto un numero limitato di classi non si è presentato in aula.

Il Dirigente ci tiene a sottolineare che l’anno scolastico si è avviato nel migliore dei modi e all’insegna della massima organizzazione, garantendo l’orario completo e i corsi di strumento musicale fin dalla seconda settimana di lezioni. Gli imprevisti tecnici di questi giorni sono stati gestiti con prontezza e spirito di servizio, riaffermando il costante impegno del Liceo “Galilei” per la qualità dell’offerta formativa e il benessere della comunità scolastica.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Loredana Saetta

Liceo Scientifico “G. Galilei” – Civitavecchia