Al Granari Spazio Off arriva Saverio Raimondo

Per il secondo appuntamento con il cartellone Granari Gourmet arriva sul palco del Granari Spazio Off, domenica 26 gennaio alle ore 18, la comicità e l’ironia di Saverio Raimondo con il suo nuovissimo spettacolo, un’occasione unica per vedere dal vivo uno dei miglior stand up comedian italiani. Reduce dal successo come padrone di casa a CCN – Comedy Central News sull’omonimo canale satellitare e de “Il Satiro Parlante”, il suo spettacolo di stand-up comedy uscito su Netflix, nel maggio scorso e distribuito in 190 Paesi, senza contare le sue recenti incursioni satiriche nel salotto di “Porta a Porta” su Rai Uno, Saverio Raimondo torna dal vivo con più di un’ora di materiale completamente nuovo e travolgente.

Con la sua ironia politicamente scorretta e la sua naturale irriverenza, Saverio Raimondo ridicolizza le ansie contemporanee, i costumi sessuali all’indomani del MeToo, la scena politica italiana e sé stesso; una comicità adulta per persone dotate di senso dell’umorismo, e alle quali Raimondo si rivolge in modo intimo e informale.

E non è un caso se il suo talento è stato riconosciuto anche da Aldo Grasso, una delle grandi firme del Corriere della Sera, che di lui ha detto: “Raimondo è in grande spolvero e la maturità anagrafica sta andando di pari passo con quella professionale”.

Info. Per le prenotazioni e tutte le informazioni è possibile contattare il numero 377 3879413 (anche

Whastapp) oppure inviare una mail a granarispazioff@gmail.com.