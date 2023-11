Al Ghetto tornano le scazzottate, movida selvaggia in piazza Fratti

Tornano le risse in zona Ghetto. Non se ne sentiva davvero la mancanza, soprattutto per residenti e commercianti, costretti a convivere con una movida sempre più fuori controllo. Sabato notte due ragazzi si sarebbero picchiati, anche con testate in faccia, per “contendersi” una ragazza. Sul posto i Carabinieri che hanno identificato diverse persone. Uno dei due avrebbe avuto la peggio e se ne sarebbe andato con una ferita in volto. Secondo alcuni esercenti ad un certo punto sarebbe spuntato anche un coltello. Situazione che dunque torna subito ingestibile in uno dei primi weekend della stagione invernale.