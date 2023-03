Al Ghetto la malamovida del sabato notte colpisce ancora

Ancora problemi in zona Ghetto, una delle aree più frequentate dai giovani nella stagione invernale. I commercianti alzano di nuovo la voce dopo l’ennesimo sabato notte da dimenticare. Vetri rotti, danni alle auto, decorazioni distrutte e altri atti vandalici da parte di alcuni teenager scalmanati. “I teppisti sono molto giovani, quasi tutti minorenni – scrive su facebook l’esercente Massimo Siliani – si muovono in gruppo. Gran parte delle responsabilità sono dei loro genitori, ma anche chi gli vende alcool di bassa qualità a pochi spicci non è affatto esente da colpe”.