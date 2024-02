Al Gassman weekend con Goldoni e le peripezie di “Quasi mio marito”

Un omaggio alla festa degli innamorati e alla Venezia di Goldoni e subito dopo una commedia che fa ridere e riflettere. Dopo le tre apprezzatissime repliche di Nadia Rinaldi, “Senza santi in Paradiso”, il Nuovo Sala Gassman propone un weekend per tutti i gusti.

Si comincia domani sera alle 21 (con replica venerdì alla stessa ora) con un’altra produzione interna, “Gli Innamorati”, portato in scena dai ragazzi dei corsi di recitazione della Blue in the Face. La celeberrima commedia di Carlo Goldoni vedrà tra l’altro l’esordio in regia di Martina Crescentini, una delle giovani più promettenti del Gassman, che sarà anche tra i protagonisti con altri nove attori della prolifica “cantera” del teatro diretto da Enrico Maria Falconi. Insieme a lei sul palco Filippo Granati, Flavia Pennesi, Matteo Tusculano, Sebastiano Carbone, Jacopo Ferrara, Ezaa Camardella, Alice Pierini, Damiano Carbone e Francisco Amariei. Il divertimento è assicurato e sarà anche una buona occasione per le coppie per prolungare i festeggiamenti per San Valentino.

Sabato alle 21 e domenica alle 19 spazio invece a una nuova commedia brillante, “Quasi mio marito”, per la regia di Nicola Pistoia, che vedrà in scena Giancarlo Fares e Sara Valerio.

In un appartamento convive una giovane coppia alle prese con una domenica diversa dalle altre: è il giorno del matrimonio della sorella di Martina. Lei e Claudio sono pronti ad uscire ma la porta di casa si rompe e non possono più andare! Nell’attesa che il fabbro possa risolvere il problema, si parla, si scherza, ci si racconta e ci si scontra ed emergono segreti e scheletri nell’armadio… Insomma, quanto basta per suscitare ilarità e insieme riflettere sui problemi della coppia. Il botteghino del Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Domani, come sempre, ci sarà il “Giovedì pazzo”, con biglietti in offerta per alcuni degli spettacoli in programma a febbraio e marzo. Per informazioni telefonare al 328/1224154.