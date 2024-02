Al Gassman “Pirandello in rosa” e lo stress della vita quotidiana

Un viaggio nella vita privata di Luigi Pirandello tra teatro e musica e una commedia agrodolce sullo stress della vita moderna. Il Nuovo Sala Gassman anche nel prossimo weekend lungo si divide in due, offrendo spettacoli diversi ma di grande interesse e qualità.

Si comincia giovedì e venerdì alle 21 con “Follie Pirandelliane”, testo scritto e diretto da Enrico Maria Falconi in scena nei panni del grande drammaturgo siciliano. L’opera racconta le donne più importanti che hanno circondato Pirandello a partire dalla moglie Antonietta Portulano (interpretata dalla Shari De Paolis) e dalla sua pazzia.

Il tutto intramezzato da momenti di danza, coreografati da Cristina Belletti (sul palco in uno dei ruoli femminili), che danno forma e sostanza ai personaggi di questa opera che Falconi ha definito un “Pirandello in rosa”, proprio perché va ad approfondire e analizzare le “sue” donne. Uno spettacolo da non perdere. A completare il cast, Benedetta Rocchetti, Flavia Pennesi e il corpo di ballo.

Sabato alle 21 e domenica alle 19 al Gassman torna invece una commedia brillante ma dai risvolti corrosivi. “Xanax” è infatti un excursus nelle ossessioni, le solitudini, i fallimenti di una coppia di sconosciuti costretta a passare insieme 48 ore in un ascensore. Sia Laura che Daniele lavorano nello stesso edificio e il venerdì sera, al momento di staccare per il weekend, si ritrovano bloccati nell’ascensore. Le richieste di aiuto non sortiscono effetti, poiché nell’edificio non c’è più nessuno, quindi fino al lunedì successivo i due protagonisti devono condividere i 4 metri quadri della cabina.

Ne escono dialoghi esilaranti mescolati a momenti drammatici e ai racconti delle loro fobie di tutti i giorni. Paure che ambedue scoprono di combattere facendo ampio ricorso a farmaci sempre più comuni e sempre più utilizzati come “Xanax”, “Prozac” e “Malox”. Un modo per ridere, ma soprattutto per riflettere sui problemi della quotidianità. Il testo è di Angelo Longoni per la regia di Marco Cavallaro. In scena Marco Antinolfi e Carla Schiavone.

Il botteghino del Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Anche questa settimana da non perdere il “Giovedì pazzo”, con biglietti in offerta per diversi titoli in cartellone. Per informazioni tel. 328/1224154.