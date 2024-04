“Al fianco dell’Anpi per rimarcare l’importanza della parola Libertà”

“Come ogni anno il M5S aderisce convintamente ai festeggiamenti per il 25 aprile. Il carattere antifascista della Repubblica Italiana ha bisogno di essere rimarcato soprattutto in tempi infausti come quelli che viviamo. Tempi di soprusi verso i più deboli, tempi di razzismo strisciante, tempi in cui rigurgiti razzisti e fascisti non accennano a manifestarsi anche attraverso l’azione di uno dei governi peggiori che la nostra storia ricordi. Un governo le cui priorità sono la limitazione delle libertà personali, la mortificazione delle classi meno agiate. Un governo forte con i deboli e debole con i forti in qualsiasi occasione, soprattutto nella politica estera in cui una volta eravamo punto di riferimento per equilibrio e capacità di mediazione. Un governo i cui esponenti si dichiarano apertamente fascisti e che il termine Antifascista non riescono neanche a pronunciarlo. Convinti quindi che mai come in questo periodo sia necessario ricordare cosa ha passato il nostro paese durante quella buia pagina di storia e quanto sono morti per garantire la nostra libertà come Paese e come società civile, aderiamo con l’ANPI ai festeggiamenti di domani che partiranno dal Parco della Resistenza alle 10 e invitiamo tutti i civitavecchiesi a partecipare”, lo dichiara il gruppo consigliare Movimento 5 stelle.