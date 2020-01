E’ una disciplina che sta oramai spopolando in tutta Italia. Civitavecchia da questo punto di vista non fa eccezione, parliamo del padel, uno sport a metà fra la disciplina tradizionale del tennis e quella “da spiaggia”, giocata sul bagnasciuga e con i racchettoni. Qui invece ci si muove dentro ad una “gabbia”, come quelle allestite al Club88 dove a fine anno si sono disputati i tornei maschili e femminili.

Fra i ragazzi ha prevalso la coppia formata da Gino Tidei e Riccardo Bellopede, bravi a superare in finale il duo composto da Daniele Perello e Andrea Maisto. Fra le ragazze sugli scudi la coppia formata da Laura Boriosi e Laura Bonfigli, che ha superato il tandem composto da Talia Magazeni e Miriam Luciotti. Partite spettacolari e tanto divertimento, anche durante la stagione invernale.