Riceviamo e pubblichiamo. Il Chiostro del Bramante rinnova il suo impegno verso le famiglie con un nuovo ciclo di appuntamenti educativi e creativi legati alla mostra “Food. Dal Rinascimento all’arte contemporanea”, a cura di Suzanne Landau, aperta al pubblico dal 17 ottobre 2026. Ogni domenica alle ore 10.30, bambini e adulti potranno partecipare a “Domeniche in famiglia – Speciale I colori del gusto”, un percorso pensato per avvicinare i più piccoli all’arte attraverso l’osservazione, il gioco e la sperimentazione.

Al Chiostro la domenica i bambini esplorano il rapporto tra arte, colori e alimentazione attraverso attività laboratoriali pensate per stimolare l’immaginazione, la curiosità e la creatività. Il cibo e l’arte diventano allora occasione di scoperta, gioco e sperimentazione creativa. L’attività inizia nel cortile del Chiostro del Bramante, dove le ciliegie del pittore seicentesco Bartolomeo Bimbi diventano protagoniste di una suggestiva installazione di grandi dimensioni, da attraversare e osservare da una prospettiva insolita.

L’esperienza prosegue con un laboratorio creativo dedicato ai colori del cibo, durante il quale bambine e bambini, attraverso la tecnica del collage, potranno sperimentare con forme, carte e materiali colorati, dando vita a frutti e ortaggi immaginari. Un’occasione per stimolare curiosità e fantasia, imparando a osservare gli elementi della natura e della quotidianità con uno sguardo nuovo. Al termine dell’attività, le famiglie potranno visitare autonomamente la mostra “Food. Dal Rinascimento all’arte contemporanea”, proseguendo il percorso alla scoperta dei colori, dei sapori e dei significati che il cibo assume nelle opere esposte.

Sono 190 le opere esposte, tra dipinti, sculture, oggetti di arti applicate, documenti, video, installazioni ambientali e sonore, provenienti da musei, istituzioni, collezionisti e artisti. Oltre 60 artisti e artiste, designer, scrittori, creativi, musicisti e registi costruiscono un percorso dal XVI secolo alla contemporaneità, attraverso pittura, scultura, fotografia, video, design, editoria, suono e cinema. Il percorso si articola in sei capitoli – Il cibo attraversa il mondo; Il corpo e il cibo; Giocare con il cibo; Dalla natura morta alla tavola; Il cibo e l’ecologia; Il cibo e i ricordi– che mettono in dialogo opere di epoche diverse, dal XVI secolo alla contemporaneità.

Tra i protagonisti David LaChapelle, Sophie Calle, Vanessa Beecroft, Marina Abramović, Yinka Shonibare, Piero Gilardi, Dieter Roth, Carrie Mae Weems, Sam Taylor-Johnson, Daniel Spoerri, Christian Berentz, Sigalit Landau, Ernesto Neto, Vik Muniz, Subodh Gupta, Claire Fontaine, Ori Gersht, Mat Collishaw e Superflex. La mostra a cura di Suzanne Landau mette in dialogo l’arte barocca e quella contemporanea, la convivialità e la riflessione politica e sociale, utilizzando il cibo per parlare di identità, corpo, desiderio, relazioni, potere, disuguaglianze, scambi globali e ambiente.

Gli appuntamenti si svolgono ogni domenica alle ore 10.30, e sono rivolti alle famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni. L’attività ha una durata di circa 60 minuti, comprensivi di accoglienza, osservazione dell’installazione esterna e laboratorio creativo. A seguire è prevista la visita autonoma alla mostra. La partecipazione comprende l’attività educativa e l’ingresso alla mostra. Il costo del biglietto è di 15 euro per i bambini dai 4 ai 10 anni e di 19 euro per gli adulti accompagnatori. Per eventuali fratellini più piccoli che partecipano parzialmente all’attività è previsto un biglietto ridotto di 10 euro. I biglietti per l’attività domenicale sono in vendita online accedendo dal sito del Chiostro del Bramante (link diretto https://www.2tickets.it/biglietto/Acquisto/Checkout/24202/894?settore=M )