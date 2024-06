Il maestro Giulio Rapetti Mogol è venuto in visita al carcere di Borgata Aurelia per presentare il progetto “Anima Forte”, nato per favorire l’apprendimento di nuove conoscenze e l’espressione creativa dei detenuti tramite la proposta di diverse iniziative. Mogol ha cantato insieme ai detenuti, agli operatori penitenziari e a tutti gli ospiti i suoi brani più famosi, accompagnato al pianoforte dal maestro Gioni Barbera, emozionando tutti i presenti. Come detto tema centrale è stata la presentazione del progetto che il paroliere, in qualità di presidente di CET Associazione Centro Europeo Toscolano, ha avviato in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. In programma per il 2024 un concorso a tema libero riservato a opere inedite nell’ambito della poesia e scrittura creativa realizzato in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e la Dante Alighieri e aperto alla partecipazione delle persone detenute in tutti gli istituti penitenziari del territorio nazionale.