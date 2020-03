Aiuti per l’emergenza, Mari: “Civitavecchia ha un gran cuore”

“Ogni giorno nasce una nuova raccolta fondi, gruppi su Facebook che si organizzano oltre alle raccolte ormai istituzionalizzate e destinate ad entrare nella storia della nostra città. Civitavecchia come sempre sta dando prova di grande cuore. Non posso che complimentarmi con tutti questi cittadini, con le associazioni e con i diversi esponenti politici che stanno dando ognuno il proprio contributo.

Ci troviamo di fronte a una situazione mai immaginata e credo che sia arrivato il momento di coordinare tutte le emergenze. A tal proposito non posso che sottolineare il ruolo che sta avendo in questo momento il Tavolo della Solidarietà creato dalla Fondazione Cariciv in cui tutti gli enti e i Comuni si stanno raccordando per coordinarsi al meglio insieme ai sempre attivi membri della Protezione Civile e della Croce Rossa. Le azioni del presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco, coordinate con tutti gli enti, stanno dando una prima risposta alle esigenze richieste. Auspico che questi tipi di coordinamento siano allargati a settori come quello turistico e commerciale che necessiteranno di una spinta importante per riprendere la loro attività. Mi metto a disposizione per raccordare questi sforzi insieme ai consiglieri comunali di tutto il Consiglio” lo dichiara il presidente del consiglio comunale Emanuela Mari.