Aisha Cerami presenta il suo nuovo romanzo “Gli altri”. Appuntamento alla Fondazione Cariciv

Si terrà domani, 18 dicembre, alle 17,30 la presentazione del nuovo libro di Aisha Cerami, “Gli altri”, edito da Rizzoli. Il romanzo mette in scena un piccolo mondo caratterizzato da rapporti dove il decoro e l’ordine prevalgono su tutto, anche sulla capacità di essere umani. Il meeting si svolgerà presso la sala “Giusy Gurrado” della Fondazione Cariciv, in via del Risorgimento. L’organizzazione dell’evento è di Maria Cristina Ciaffi, vice presidente della Fidapa BPW Italy, sezione Civitavecchia. Condurrà l’incontro lo scrittore Gino Saladini. Previsti gli interventi di Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cariciv e di Patrizia Bravetti, presidente della Fidapa BPW Italy, sezione Civitavecchia.

Sponsorizzato da