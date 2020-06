Agraria Tarquinia: dimessi due consiglieri di maggioranza di Forza Civica

Con due rispettive lettere consegnate all’URP nei giorni scorsi hanno rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili i consiglieri Fattori Alessio e Serafini Andrea (Forza Civica).

Entro dieci giorni, come previsto dallo statuto dell’Università Agraria, tornerà dopo tanto tempo a riunirsi il consiglio di amministrazione per surrogare i due consiglieri; ennesime dimissioni, all’interno della maggioranza, che si aggiungono ad una lunga lista di consiglieri che già nei mesi scorsi lasciarono l’ente per diverse motivazioni.

Ora non resta che attendere i nomi di chi accetterà l’incarico da consigliere in un’amministrazione ormai in carica da dicembre 2017 e in una situazione delicata come quella in cui versa l’ente.