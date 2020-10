Agraria: “Il vice presidente Tosoni pensa a tutto tranne che ai problemi reali dell’Università Agraria di Tarquinia”

“Il vice presidente dell’Università Agraria Tosoni pensa a tutto tranne che ai problemi reali dell’amministrazione.”

A intervenire è il consigliere Maurizio Leoncelli che intende far chiarezza su alcuni aspetti. “Leggo anche con apprezzamento il suo impegno verso il progetto “Ossigeno” ma non posso esimermi nel ricordare al vice presidente che l’università agraria da lui amministrata e rappresentata vive in condizioni totalmente diverse da quelle che oggi vuole farci credere.

Ma Tosoni lo ricorda che ancora devono essere approvati i bilanci dal 2017?

Ci spiega Tosoni come fa ad impegnare soldi di bilancio con parere negativi dei tecnici?

Tanta apparenza tra progetti fantasiosi e uscite giornalistiche trionfanti che nascondono invece la totale arroganza della sua amministrazione (CONSIDERANDO CHE IL BANDO DI CUI PARLA SI RIFERISCE AD AREE URBANE E PERIURBANE E NON PENSO CHE CI RIENTRI IL CENTRO AZIENDALE)

È di questi giorni la notizia che lo stesso Tosoni, insieme ad i suoi colleghi, ha addirittura messo in mora una dipendente dell’ente per decine di mila euro riguardo un contenzioso con l’allora membro dell’ufficio staff del Presidente del 2016; reputo questo un atteggiamento inqualificabile quando la sua stessa giunta con atto n.65 dell’8 giugno 2018 deliberò di non aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudice per il contenzioso suddetto.

Ricordo allo stesso Tosoni: perché non è ancora pubblicata sul sito dell’ente la delibera di consiglio con cui l’agraria ha adeguato il proprio statuto e di conseguenza anche i ruoli degli assessori sarebbero di fatto decaduti e andrebbero indette nuove elezioni?

Sembrerebbe anche che la sua amministrazione voglia assumere ulteriore personale?

Ci può spiegare Tosoni se sono solo chiacchiere da bar oppure come sembra ci sia stata una discussione nelle ultime riunioni di giunta?”

Così in una nota Maurizio Leoncelli,

Consigliere dell’Università Agraria di Tarquinia