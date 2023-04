Agraria, arriva il Curatore speciale Capponi, la Lega: “Pronti a dare massima collaborazione”

Il provvedimento di commissariamento dell’ente è arrivato. Il Tribunale ordinario di Civitavecchia si è pronunciato nominando “curatore speciale della Università Agraria di Civitavecchia il Prof. Avv. Bruno Capponi con studio in Roma al Largo Antonio Sarti 4”. Nel testo si legge che “considerato, tuttavia, che con provvedimento emesso in data 14 aprile 2023 ed inserito nel fascicolo della procedura in data odierna il GIP di questo Tribunale ha applicato nei confronti di Delmirani Damiria, nata a Tuscania (VT) il 01-05-1951, la misura interdittiva della sospensione dallo svolgimento del pubblico ufficio ricoperto e del divieto temporaneo di ricoprire uffici direttivi in imprese e persone giuridiche pubbliche e private per il periodo di anni uno; che, in tale situazione la Delmirani non può essere considerata soggetto interessato avendo già subito la misura interdittiva che la priva della funzione di rappresentante della Università Agraria ed è perciò superflua la sua convocazione; che deve, quindi, revocarsi la fissazione dell’udienza e disporsi la nomina del curatore speciale”. Esulta la Lega e nello specifico il delegato agli usi civici Pasquale Marino: “Un in bocca al lupo all’avvocato Bruno Capponi al quale siamo pronti a dare la massima collaborazione”.