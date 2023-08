Agguato a don Coluccia, Tedesco e D’Amico: “Nessun attentato farà vacillare la sua energia”

“Esprimiamo solidarietà a don Coluccia, oggetto di un tentativo di investirlo durante la marcia della legalità a Tor Bella Monaca. Abbiamo avuto il piacere di avere il prete antimafia a Civitavecchia, per l’inaugurazione del monumento a Falcone e Borsellino al lungomare"

“Esprimiamo solidarietà a don Coluccia, oggetto di un tentativo di investirlo durante la marcia della legalità a Tor Bella Monaca. Abbiamo avuto il piacere di avere il prete antimafia a Civitavecchia, per l’inaugurazione del monumento a Falcone e Borsellino al lungomare, e abbiamo riconosciuto in lui un’energia e una forza che nessun attentato potrà far vacillare. Forza don Antonio!”. Così il sindaco Ernesto Tedesco e il consigliere comunale Alessandro D’Amico.