Aggressione “no vax” ad un medico, la solidarietà di Tedesco e Marietta Tidei

“L’aggressione subita dal personale sanitario allo hub vaccinale di Civitavecchia è una notizia grave. È profondamente ingiusto che chi sta operando in trincea per la salute di tutti, in questo momento di emergenza, si ritrovi anche a rischio della propria incolumità a causa di veri e propri gesti inconsulti, che non so come altro definire. Non a caso la Croce Rossa ha lanciato la campagna #NonSonoUnBersaglio per ribadire l’ovvio, e cioè che la violenza contro gli operatori sanitari equivale a un suicidio. Esprimo quindi a nome dell’Amministrazione solidarietà al personale sanitario e il ringraziamento alle forze dell’ordine, che hanno ristabilito la normalità”. Così il Sindaco, Ernesto Tedesco. “Desidero manifestare tutta la mia ferma condanna per l’aggressione avvenuta sabato nell’hub di Civitavecchia nei confronti di una dottoressa da parte di un cittadino No vax. Voglio sottolineare che i non vaccinati sono una minoranza assoluta, visto che nel Lazio la grande maggioranza degli adulti ha già ricevuto la doppia dose. Per colpa di poche persone, imprudenti e incivili, i cittadini stanno ancora subendo limitazioni alla propria libertà personale e tutto ciò è inaccettabile. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà a tutti i medici e gli operatori sanitari che stanno portando avanti il loro indispensabile lavoro in condizioni durissime da quasi due anni.” Lo dichiara in una nota la consigliera regionale di Italia Viva Marietta Tidei.