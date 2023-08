Aggressione all’assessore Perello, la solidarietà di partiti e associazioni

Riceviamo e pubblichiamo. Quanto accaduto ieri in Comune, durante una riunione, con l’assessore Daniele Perello aggredito fisicamente e con pesanti conseguenze durante una riunione ufficiale e, quindi, nello svolgimento della propria funzione politica ed istituzionale, è un fatto di una gravità estrema ed inaudita, che deve fare riflettere tutti: si tratta, infatti, di una aggressione all’istituzione che Daniele Perello rappresenta, quindi di un atto di violenza, che è sempre da condannare, in questo caso un atto ancora più grave ed esecrabile, perché ha colpito un rappresentante dell’amministrazione comunale e della Città. Esprimo, anche in qualità di coordinatore di Fratelli d’Italia Civitavecchia, la piena ed incondizionata solidarietà a Daniele Perello ed alla Amministrazione Comunale di Civitavecchia, augurando all’amico Daniele una pronta guarigione. Sono certo che presto tornerà più forte di prima, con il suo proverbiale dinamismo ed il suo grande amore per la nostra Città. Paolo Iarlori – coordinatore di Fratelli d’Italia di Civitavecchia.

In relazione ai gravissimi fatti avvenuti ieri durante una riunione tra l’Amministrazione Comunale e alcuni operatori del mercato, i Consiglieri Comunali tutti, certi di interpretare il sentimento della comunità politica e sociale, esprimono la più ferma condanna per un episodio che non ha precedenti nella storia della nostra Città. Il Consiglio Comunale oltre ad essere vicino a Daniele Perello, che si trovava a svolgere il suo ruolo istituzionale, sottolinea l’estrema gravità della violazione di un luogo deputato al confronto democratico che mai, anche nelle divergenze più aspre, era arrivato a superare il limite di una violenza così brutale. L’auspicio è che in questa città si recuperi la cultura del confronto civile e che episodi come quello avvenuto ieri non abbiano più a verificarsi. Ci auguriamo che Daniele possa recuperare pienamente e ristabilirsi il più presto possibile». Il consiglio comunale di Civitavecchia.

La FIADEL Ambiente in relazione alla brutale aggressione subita negli uffici del Comune di Civitavecchia dall’assessore ai lavori pubblici Daniele Perello, persona quotidianamente impegnata nell’attività amministrativa esprime a lui e alla sua famiglia ed all’intera amministrazione comunale la piena solidarietà condannando senza riserve un episodio grave che turba una città pacifica e per nulla avvezza a situazioni di questa natura, esortandolo a non desistere dal proprio impegno verso la città. Il coordinamento provinciale Roma Nord.