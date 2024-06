“Pochissime ore fa, sono state aggredite quattro agenti della Polizia Penitenziaria e un detenuto è stato assalito da un altro detenuto con un’arma creata al bisogno. Il carcere è un pezzo di città. A Civitavecchia c’è ne sono ben due. Le carceri fanno parte del tessuto urbano, umano e sociale della città.

Lo sono nei termini delle persone che lavorano e prestano servizi dietro le sbarre, ma soprattutto per la sicurezza di tutta la comunità carceraria. La situazione nazionale degli istituti di detenzione è drammatica, soprattutto dal punto di vista del sovraffollamento.

Persone che commettono piccoli reati, come furti, possesso di droga o commercio di prodotti falsi, vengono punite con il carcere.

Così la popolazione carceraria è destinata inesorabilmente a salire. Molto è stato detto sui problemi legati al reinserimento nella società di coloro che hanno espiato la pena: in molteplici casi, uscendo dal carcere, l’ex detenuto non è nelle condizioni di avere un domicilio; nessuno affitta un alloggio a chi è reduce dalla detenzione e analoga resistenza si registra nei confronti di chi può usufruire di una pena alternativa al carcere, come ad esempio gli arresti domiciliari. Altrettanto complicato il percorso di chi, dopo l’esperienza carceraria, è in cerca di un’attività lavorativa per la sopravvivenza.