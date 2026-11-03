E’ stata aggiudicata la concessione della piscina comunale di Via Maratona. La conferma arriva dal Comune di Civitavecchia che certifica “la procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo natatorio denominato Piscina di Via Maratona”. Il concessionario corrisponderà al Comune di Civitavecchia un canone concessorio annuo pari ad € 24.000,00 oltre IVA, risultante dall’offerta economica presentata in gara.
Aggiudicata alla Coser Sport la nuova gestione della piscina di Via Maratona
Il concessionario corrisponderà al Comune di Civitavecchia un canone concessorio annuo pari ad € 24.000,00 oltre IVA, risultante dall'offerta economica presentata in gara