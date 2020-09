Affluenza definitiva Referendum, ad Allumiere il dato più alto (59,52%). A Civitavecchia il 42,28%

In collina si è recato alle urne il 59,52% degli aventi diritto. Dati più discordanti negli altri Comuni del territorio: a Civitavecchia il 42,28%, a Cerveteri il 41,17%, a Fiumicino il 42,03%, a Ladispoli il 39,67%, a Santa Marinella il 39,29%, infine a Tolfa il dato per il momento più alto dopo Allumiere, 51,80%

Il dato più alto dei votati al Referendum per il taglio dei parlamentarsi si registra ad Allumiere. In collina si è recato alle urne il 59,52% degli aventi diritto. Dati più discordanti negli altri Comuni del territorio: a Civitavecchia il 42,28%, a Cerveteri il 41,17%, a Fiumicino il 42,03%, a Ladispoli il 39,67%, a Santa Marinella il 39,29%, infine a Tolfa il dato per il momento più alto dopo Allumiere, 51,80%.