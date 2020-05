Aereo caduto nel Tevere, trovato il corpo senza vita di Daniele Papa

Le speranze di trovare ancora in vita il giovane ragazzo di Cerveteri si sono spente questa mattina quando è stata trovata la carlinga con dentro il corpo del 23enne sul fondo del Tevere. Già durante le ricerche sono iniziate le indagini di Polizia ed ANSV per capire il motivo dello schianto e del perchè il giovane non sia riuscito ad uscire dall'aereo al contrario dell'istruttore di volo che era riuscito subito a portarsi a riva

Hanno purtroppo dato il peggior esito possibile le ricerche di Daniele Papa, il ragazzo a bordo dell’aereo che ieri è caduto nel Tevere. L’aereo era partito alle 14,55 dall’aereporto di Roma Urbe per poi essere caduto alle 15,08. A bordo era presente anche l’istruttore di volo, il 30enne Gianandrea Cito, primo ufficiale RyanAir da due anni, che era riuscito a portarsi a riva mentre non c’era traccia del giovane ragazzo di 23 anni di Cerveteri ne dell’aereo. Le ricerche lungo il fiume da parte dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono continuate per tutta la notte ma purtroppo questa mattina le squadre di ricerca hanno trovato la carlinga dell’aereo sul fondo del Tevere con dentro il corpo senza vita di Papa. Già durante le ricerche è stata aperta un’indagine da parte della Polizia e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo per capire quali sono stati i motivi che hanno portato a far precipitare l’aereo e sicuramente in questo sarà di aiuto la scatola nera a bordo del aereoveicolo. Papa era nato a Roma ma era cresciuto a Cerveteri ed aveva frequentato l’Istituto Marconi di Civitavecchia.

Il cordoglio del sindaco Pascucci. “Daniele non ce l’ha fatta – ha scritto oggi pomeriggio sulla propria pagina Facebook il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci -. Abbiamo sperato fino all’ultimo momento, ma purtroppo ci è arrivata la notizia che non avremmo mai voluto ricevere.

Non credo che nessuna parola sia possibile in un momento come questo.

Voglio mandare a nome di tutta la comunità di Cerveteri le più sentite condoglianze e un caloroso abbraccio ai genitori e alle persone che lo conoscevano e gli volevano bene”.

Condoglianza. Alla famiglia Papa sono arrivate le condoglianze della Tirreno Atletica di Civitavecchia. “Tutta l’Associazione è sconvolta e addolorata. La famiglia Papa è con noi da circa 10 anni. Abbiamo vissuto insieme pagine personali e sportive in cui gli intrecci di vita sono diventati dei grandi legami affettivi. Daniele è un ragazzo indipendente, un ragazzo che amava viaggiare, un giovane uomo che aveva una strada tutta da percorrere, il destino gli ha teso un’ingiustizia che non avrà mai un perché. Siamo col cuore segnato, a tentare di infondere coraggio ad Isa, a Mario e a Franca. Isa ci stringiamo tutti intorno a Voi, da Claudio agli allenatori a tutti gli atleti e alle loro famiglie”.