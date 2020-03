Addio grande Pino

Gentile, disponibile e sempre con un sorriso stampato sul viso, Pino se ne è andato in uno dei momenti più difficili della recente storia civitavecchiese

Lutto nel mondo del giornalismo locale. Se ne è andato il decano dei giornalisti civitavecchiesi, Pino Maggi. Storico collaboratore de Il Messaggero e Il Tempo, ma anche de La Provincia. Penna sopraffina e narratore meticoloso, è stato anche uno storico dipendente comunale, avendo coordinato tra gli anni ’70 e ’90 le segreterie di ben sette sindaci. Gentile, disponibile e sempre con un sorriso stampato sul viso, Giuseppe (anche se tutti lo chiamavano “Pino”) se ne è andato in uno dei momenti più difficili della recente storia civitavecchiese, in piena emergenza da coronavirus. A causa di questo fenomeno che sta condizionando e mettendo a dura prova la vita di tutti, le esequie si terranno in forma strettamente privata.