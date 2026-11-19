È scomparso oggi all’età di 91 anni Corrado Augias, un grande giornalista, scrittore e uomo di televisione. Augias ha legato il suo nome anche a Civitavecchia in particolare al Premio Scalfari, avendo fatto parte della giuria nelle prime edizioni. A ricordarlo è Fabrizio Barbaranelli dell’associazione Spazioliberoblog a margine della presentazione della quinta edizione del premio che quest’anno tra l’altro vede tra i premiati proprio Augias.

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