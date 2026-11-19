Il finanziamento regionale consentirà di sostenere interventi legati alle spese di affitto e locazione, al restauro e alla conservazione dei beni immobiliari, nonché al recupero di insegne, arredi e macchinari, elementi che spesso custodiscono la storia e le peculiarità delle attività storiche

Riceviamo e pubblichiamo. Quindici botteghe storiche di Allumiere beneficiarie del programma di valorizzazione promosso dal Comune sulla base della normativa regionale. La Regione Lazio ha ammesso a finanziamento il progetto per un contributo complessivo di 87.735,99 euro.

Un risultato importante per Allumiere e per il suo tessuto economico e commerciale. Arriva dalla Regione Lazio un riconoscimento concreto all’impegno portato avanti dall’Amministrazione comunale per la salvaguardia e la valorizzazione delle attività storiche del territorio: il programma presentato dal Comune è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di 87.735,99 euro, destinato a sostenere ben 15 botteghe storiche allumiere.

La notizia è contenuta nella Determinazione della Regione Lazio n. G14917 del 28 ottobre 2026, pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale, che ha riconosciuto l’ammissibilità della domanda presentata dal Comune di Allumiere nell’ambito della seconda finestra dell’avviso pubblico dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione delle botteghe e attività storiche.

Si tratta di un risultato di grande soddisfazione per l’Amministrazione comunale, che ha lavorato alla predisposizione di un programma specifico per sostenere realtà commerciali che rappresentano molto più di semplici attività economiche: sono luoghi di tradizione, memoria, identità e socialità, che contribuiscono a mantenere vivo il centro abitato e a tramandare il patrimonio storico e culturale della comunità.

Il finanziamento regionale consentirà di sostenere interventi legati alle spese di affitto e locazione, al restauro e alla conservazione dei beni immobiliari, nonché al recupero di insegne, arredi e macchinari, elementi che spesso custodiscono la storia e le peculiarità delle attività storiche.

Le quindici botteghe coinvolte sono state individuate nell’ambito dell’Elenco regionale aggiornato al 2024. Il programma comunale, approvato con deliberazione di Giunta n. 134 del 18 dicembre 2025, è stato successivamente integrato e rimodulato sulla base delle richieste istruttorie regionali, fino al riconoscimento dell’intero importo ammissibile di 87.735,99 euro.

Un passaggio significativo che premia il lavoro amministrativo svolto e conferma l’importanza della collaborazione tra istituzioni per sostenere il commercio locale e le piccole realtà imprenditoriali.

«Siamo particolarmente soddisfatti di questo risultato – è il messaggio dell’Amministrazione comunale – perché rappresenta un sostegno concreto a quindici attività che fanno parte della storia e dell’identità di Allumiere. Le botteghe storiche non sono soltanto esercizi commerciali, ma presidi di tradizione, esperienza e vita quotidiana. Tutelarle significa investire nel futuro del nostro paese, riconoscendo il valore di chi, con impegno e continuità, contribuisce ogni giorno a mantenere vive le nostre radici».

L’obiettivo è quello di accompagnare queste attività in un percorso di conservazione, rinnovamento e valorizzazione, aiutandole a mantenere le proprie caratteristiche storiche e, allo stesso tempo, a rafforzare la propria competitività e visibilità.

Un risultato che rende orgogliosa la comunità di Allumiere e che testimonia la volontà dell’Amministrazione comunale di investire concretamente nelle proprie radici, sostenendo chi custodisce ogni giorno una parte importante della storia del paese. Comune di Allumiere.